United Energy Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Aktienkurs von United Energy verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,41 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -11,65 Prozent gefallen, was bedeutet, dass United Energy im Branchenvergleich eine Outperformance von +26,06 Prozent erzielt hat. Der "Energie"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von -11,65 Prozent im letzten Jahr, und United Energy lag um 26,06 Prozent über diesem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die United Energy-Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist United Energy derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,39 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche beträgt -8,39 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die United Energy-Aktie liegt bei 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 36 ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für United Energy.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der United Energy-Aktie derzeit auf 0,96 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,84 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -12,5 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die letzten 50 Tage derzeit einen Stand von 0,78 HKD, was zu einem Abstand von +7,69 Prozent führt und somit zu einer Bewertung von "Gut". Aufgrund dieser Analyse vergeben wir die Gesamtnote "Neutral" für die United Energy-Aktie.