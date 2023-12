United Energy Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Das Anleger-Sentiment für United Energy bleibt neutral, da in den letzten zwei Wochen weder positive noch negative Diskussionen in sozialen Medien stattgefunden haben. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der United Energy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,96 HKD lag, während der letzte Schlusskurs lediglich 0,75 HKD betrug, was einer Abweichung von -21,88 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 0,94 HKD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt (-20,21 Prozent Abweichung). Somit wird die United Energy-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass die Dividendenrendite von United Energy bei 0 % liegt, was gegenüber dem Branchendurchschnitt (Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch) einen geringeren Ertrag von 9,07 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der United Energy-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (33,33 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (31,25 Punkte) erhalten daher ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält die United Energy-Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse, der Dividendenpolitik und dem Relative Strength Index eine "Neutral"-Bewertung.