United Energy Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien oft ein höheres KGV aufweisen. United Energy hat derzeit ein KGV von 7,98, was 42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als preisgünstig angesehen werden kann und erhält daher eine positive Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat United Energy in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 14,41 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche eine Outperformance von +22,91 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Gesamtsektor "Energie" liegt die Rendite von United Energy um 22,91 Prozent über dem Durchschnitt. Diese positive Performance führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von United Energy liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,07 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von United Energy von 0,465 HKD einen Abstand von -49,46 Prozent zum GD200 (0,92 HKD) aufweist, was ein schlechtes Signal darstellt. Auch der GD50, der bei 0,75 HKD liegt, deutet auf eine negative Kursentwicklung hin. Insgesamt wird der Kurs der United Energy-Aktie als schlecht bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

