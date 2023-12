United Energy Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "United Energy":

Die technische Analyse der United Energy-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,04 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,036 USD lag und somit einen Abstand von -10 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 0,04 USD erreicht, was ebenfalls zu einer Differenz von -10 Prozent führt und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt.

Die Einschätzung von Anlegern basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse sozialer Plattformen ergab überwiegend negative Kommentare und Befunde in Bezug auf United Energy. In den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" in Bezug auf die Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für United Energy beträgt 89,38 und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25 liegt bei 51,23, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde. Ebenso wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einer weiteren Einstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt erhält die United Energy-Aktie aufgrund der technischen Analyse, der Stimmungsbewertung und des RSI ein "Schlecht"-Rating.