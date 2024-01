United Energy Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "United Energy":

Die technische Analyse der United Energy-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,04 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,03825 USD liegt somit um -4,38 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,04 USD) weicht mit -4,38 Prozent Abweichung nur geringfügig vom letzten Schlusskurs ab, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für United Energy in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die United Energy-Aktie liegt aktuell bei 39, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 55,96) deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass United Energy in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern eher neutral bewertet wurde. Die überwiegend neutralen Themen, die in den Diskussionen angesprochen wurden, führen zu einer Gesamteinstufung der Anlegerstimmung als "Neutral".

Insgesamt erhält die United Energy-Aktie somit auf verschiedenen Ebenen eine "Neutral"-Einstufung.