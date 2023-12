United Energy Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von United Energy eine Rendite von 7,79 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Energiesektor 19,73 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -11,94 Prozent, und United Energy liegt derzeit 19,73 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) für die Aktie zeigt, dass sie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 88, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung für den RSI daher als "Schlecht" angesehen.

Die Anleger-Stimmung bei United Energy in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die aktuelle Dividendenrendite für United Energy beträgt 0 Prozent, was 1,01 Prozent unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von United Energy eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.