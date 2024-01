United Energy Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Analyse der Aktienkurse von United Energy basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Laut unseren Analysten haben die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen eine neutrale Tendenz gezeigt. In den letzten Tagen haben die Nutzer sozialer Medien hauptsächlich neutrale Themen rund um United Energy diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "neutral" eingestuft, da die Stimmung als neutral bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) der United Energy derzeit bei 0,96 HKD. Der Aktienkurs selbst schloss bei 0,85 HKD, was einem Abstand von -11,46 Prozent entspricht und die Einstufung "Schlecht" ergibt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 0,91 HKD, was einer Differenz von -6,59 Prozent und ebenfalls einem "Schlecht"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Befund basierend auf den beiden Zeiträumen.

Im Branchenvergleich erzielte United Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,79 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -10,68 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +18,47 Prozent für United Energy bedeutet. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor konnte United Energy mit einer Überperformance von 18,47 Prozent punkten. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Jedoch schneidet United Energy bei der Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (8,94 %) schlechter ab, da die Dividende bei 0 % liegt und somit eine Differenz von 8,94 Prozentpunkten besteht. Daher ergibt sich in diesem Bereich die Einstufung als "Schlecht".