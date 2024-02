United Electronics Aktie: Der nächste große Wurf!

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 820,02 liegt Ronglian auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "IT-Dienstleistungen" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ronglian-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 7,62 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,24 CNH, was einem Unterschied von -18,11 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Tendenz hin, wobei der letzte Schlusskurs jeweils unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Ronglian ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Ronglian beschäftigt hat. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Ronglian momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Ronglian damit mit "Gut" für das Anleger-Sentiment und den RSI bewertet.