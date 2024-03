United Electronics Aktie: Was war das denn?

Der Aktienkurs von Ronglian zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von -20,65 Prozent, was mehr als 7 Prozent unter dem Sektordurchschnitt liegt. In der "IT-Dienstleistungen"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -18,89 Prozent, wobei Ronglian um 1,76 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Ronglian bei 7,61 CNH liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 6,92 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -9,07 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die letzten 50 Tage 6,49 CNH, was zu einem Abstand von +6,63 Prozent führt und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Ronglian liegt bei 46,94 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 35,21. Somit erhält Ronglian auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Einschätzung des Sentiments und des Buzz im Internet trägt ebenfalls zur Bewertung der Aktie bei. Die Diskussionsintensität rund um Ronglian ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.