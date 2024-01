United Electronics Aktie: Es geht auch anders!

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 820,02 liegt Ronglian auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, der bei 0 Prozent liegt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" weist ebenfalls einen Wert von 0 auf. Somit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ in Bezug auf Ronglian. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. Es wurden insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, wodurch die Einschätzung insgesamt als "Schlecht" ausfällt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Ronglian aktuell mit dem Wert 99,32 überkauft, was als "Schlecht" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 68, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung als "Schlecht".

In den letzten Wochen konnte bei Ronglian eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Ronglian in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge, war dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst bekommt Ronglian daher für diese Stufe ein "Gut".