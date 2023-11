United Continental im Check!

Die Dividendenrendite von United Airlines liegt derzeit bei 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,53 % ("Fluggesellschaften") liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Anlegerstimmung gegenüber United Airlines war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Laut Social Media-Diskussion gab es insgesamt neun positive und drei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils in die "Gut"-Richtung zeigten. Aufgrund der Häufung der Kaufsignale erhält United Airlines insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von United Airlines im letzten Jahr eine Rendite von -9,45 % erzielt, was 41,07 % unter dem Durchschnitt (31,62 %) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Fluggesellschaften" beträgt 2,61 %, und United Airlines liegt aktuell 12,05 % unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei United Airlines. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auf der anderen Seite war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammengefasst erhält United Airlines für diese Stufe daher ein "Schlecht".