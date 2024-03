United Continental Aktie: Das darf nicht passieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die jüngsten Daten zur Dividende und Aktienkursen von United Airlines weisen auf eine unterdurchschnittliche Performance hin. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,03 Prozent liegt. Daraus ergibt sich eine negative Differenz von -5,03 Prozent im Vergleich zur Branche. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Dividendenpolitik von United Airlines eine "Schlecht"-Einschätzung von unserer Redaktion.

In Bezug auf den Aktienkurs hat United Airlines in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,36 Prozent verzeichnet, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche eine Unterperformance von -21,19 Prozent darstellt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von United Airlines um 221,48 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der United Airlines-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 45,14 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 43,3 USD liegt, was einem Unterschied von -4,08 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage deutet auf ein "Neutral"-Rating hin, da der letzte Schlusskurs von 42,25 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,49 Prozent) liegt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zeigt gemischte Signale. Während in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen zu United Airlines zu finden waren, wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft. Allerdings haben wir auch 6 Schlecht-Signale identifiziert, weshalb die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.