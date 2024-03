United Continental Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Der Branchenvergleich des Aktienkurses von United Airlines zeigt, dass die Rendite des Unternehmens im vergangenen Jahr bei 4,36 Prozent lag. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt United Airlines jedoch 40,3 Prozent unter dem Durchschnitt von 44,66 Prozent. Die jährliche Rendite von Wertpapieren aus der Branche "Fluggesellschaften" beträgt durchschnittlich 11,63 Prozent, wobei United Airlines aktuell 7,27 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die United Airlines-Aktie derzeit auf einem neutralen Niveau befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 44,93 USD, während der letzte Schlusskurs bei 44,89 USD liegt, was einer Abweichung von -0,09 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 42,72 USD, was über dem letzten Schlusskurs von 44,89 USD liegt, was einer Abweichung von +5,08 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie auf kurzfristiger Basis. Zusammenfassend erhält United Airlines auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United Airlines einen Wert von 4 auf. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche KGV vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Fluggesellschaften" bei 28. Dies deutet darauf hin, dass United Airlines derzeit unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im normalen Bereich liegen. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in diesem Bereich. Insgesamt ergibt sich somit für United Airlines eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes.