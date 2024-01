United Continental Aktie: Lieber beobachten als handeln

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die technische Analyse der United Airlines-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 45,49 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 44,26 USD liegt, was einer Abweichung von -2,7 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Hingegen liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 40,05 USD, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt und eine positive Bewertung von "Gut" ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer positiven Einschätzung von "Gut" führt. Ebenso ergab die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was die Gesamtbewertung auf "Gut" festlegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die United Airlines-Aktie liegt bei 26,78 und führt zu einer Einstufung von "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit wieder eine positive Gesamtbewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die United Airlines-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 9,44 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche im Durchschnitt um 11,55 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -2,11 Prozent im Branchenvergleich und einer Neutral-Bewertung in dieser Kategorie. Ebenso lag die Rendite von United Airlines im Vergleich zum "Industrie"-Sektor 1371,98 Prozent unter dem Durchschnittswert, was ebenfalls zu einer Neutral-Bewertung führt.