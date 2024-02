United Continental Aktie: Kann das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, wobei die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der United Airlines liegt bei 31,82, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 53, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Analysten haben die Aktie der United Airlines in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 5 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was auf eine langfristige Einstufung als "Gut" hinweist. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 79,6 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 85,85 Prozent darstellt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem "Industrie"-Sektor hat die United Airlines im letzten Jahr eine Rendite von -13,36 Prozent erzielt, was 256,09 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Fluggesellschaften" liegt die mittlere jährliche Rendite bei 8,46 Prozent, und die United Airlines liegt aktuell 21,83 Prozent darunter, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird die United Airlines-Aktie aufgrund einer Abweichung von -5,35 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als "Schlecht" bewertet. Hingegen wird sie aufgrund der Nähe zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (+3,25 Prozent) mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungen eine Gesamteinschätzung der Aktie der United Airlines als "Neutral".