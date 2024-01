United Continental Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 6 Analystenbewertungen die United Airlines-Aktie bewertet. Davon wurden 5 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Damit ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut" für die United Airlines-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu United Airlines. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 75,83 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 90,63 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 39,78 USD. Daher wird die Aktie mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet. Insgesamt erhält United Airlines somit ein "Gut"-Rating in diesem Analysepunkt.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United Airlines bei 4,01, was unter dem Branchendurchschnitt von 28,01 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Beurteilung der Kursdynamik herangezogen. Der RSI für United Airlines liegt bei 48,71, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt bei 52,7, was für einen Zeitraum von 25 Tagen ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als Bewertungsgrundlage herangezogen. Der GD200 verläuft bei 45,49 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (39,78 USD) um -12,55 Prozent unter diesem Trendsignal liegt und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD50 liegt bei 40,34 USD, was einer Abweichung von -1,39 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre United Continental-Analyse vom 15.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich United Continental jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen United Continental-Analyse.

