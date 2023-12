United Continental Aktie: Aus, Aus, Aus!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und das Gespräch über verschiedene Aktien. Diskussionen in den sozialen Medien können die Einschätzungen über Aktien verändern. Bei United Airlines wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Ein Indikator aus der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), zeigt, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für United Airlines liegt bei 12,96 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Industrie") ergibt sich, dass United Airlines eine Rendite von -9,45 Prozent erzielt hat, was 36,02 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Fluggesellschaften" beträgt 6,95 Prozent, und United Airlines liegt 16,4 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat United Airlines mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 5,32 Prozent. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für United Airlines, mit einer neutralen Stimmung, einer überverkauften Aktie und einer unterdurchschnittlichen Aktienkursentwicklung sowie Dividendenrendite.