United Continental Aktie: Am Scheideweg

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Die technische Analyse für die United Airlines-Aktie zeigt gemischte Signale. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt einen aktuellen Wert von 45,81 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 42,42 USD liegt, bewerten Analysten die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht". Doch wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein positiveres Bild. Hier liegt der Wert bei 38,74 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt und das Gesamtrating der Aktie auf "Neutral" setzt.

Die Stimmung rund um die United Airlines-Aktie lässt sich als neutral einstufen, sowohl anhand von Kommentaren in sozialen Medien als auch durch die Analyse von Handelssignalen. Trotzdem bekommt die Aktie in dieser Hinsicht laut Analysten ein "Gut"-Rating.

Ein Vergleich der Aktienkurse zeigt jedoch, dass United Airlines in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -9,45 Prozent im Vergleich zur "Fluggesellschaften"-Branche aufweist. Auch im Vergleich zum gesamten "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit -152,89 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die United Airlines-Aktie, da der Wert weder überkauft noch -verkauft ist.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die United Airlines-Aktie, mit einer "Neutral"-Einstufung auf technischer Basis und verschiedenen Bewertungen in Bezug auf Stimmung und Branchenvergleich.