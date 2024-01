United Company RUSAL international public joint-stock compan Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die United Rusal Pjsc-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 4,17 HKD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,62 HKD, was einem Unterschied von -37,17 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,7 HKD wurde analysiert, und der letzte Schlusskurs lag nahe diesem Wert (-2,96 Prozent). Daher wird die Aktie in diesem Fall als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält United Rusal Pjsc somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein überwiegend positives Stimmungsbild in Bezug auf die Aktie von United Rusal Pjsc. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch die angesprochenen Themen rund um das Unternehmen sind vorwiegend positiv. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird die Aktie als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine bedeutenden Veränderungen festgestellt werden. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich. Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen (44,44) als auch der RSI für 25 Tage (54) führen zu einer neutralen Einstufung der Aktie.

Insgesamt wird die United Rusal Pjsc-Aktie aufgrund der technischen Analyse und der Stimmung in den sozialen Medien als "Neutral" bewertet.