United Community Banks Aktie: Das macht sprachlos!

Die United Community Banks -Ga hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine negative Bewertung erhalten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit -135,56 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken". Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der United Community Banks -Ga als neutral einzustufen ist. Der RSI7 Wert beträgt 51,18 und der RSI25 Wert liegt bei 55,99, was beide zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich der United Community Banks -Ga ist insgesamt neutral. In den letzten Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Von den 2 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die United Community Banks -Ga-Aktie sind alle 2 Einstufungen als "Gut" bewertet worden. Das Durchschnittskursziel liegt bei 31 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 21,14 Prozent steigen könnte. Zusammenfassend erhält die United Community Banks -Ga von den Analysten ein "Gut"-Rating.