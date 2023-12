United Community Banks Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber United Community Banks -Ga eingestellt waren. Es gab an vier Tagen hauptsächlich positive Themen, während es keine negativen Diskussionen gab. An sechs Tagen waren die Anleger eher neutral. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält United Community Banks -Ga daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann man auf den Relative Strength Index (RSI) zurückgreifen. Der RSI für United Community Banks -Ga beträgt 50, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 25,75, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".

Die Analysten bewerten die United Community Banks -Ga-Aktie aktuell mit "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 32,5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 8,48 Prozent entspricht. Alles in allem erhält United Community Banks -Ga eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

In Bezug auf die Dividende ist United Community Banks -Ga mit einer Ausschüttung von 3,69 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,51 %) niedriger zu bewerten, was einer Einstufung als "Schlecht" entspricht, da die Differenz 134,82 Prozentpunkte beträgt.