United Bankshares Aktie: Das ist schon in aller Munde!

In den vergangenen zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die United Bankshares -Wv-Aktie abgegeben. Von diesen waren 0 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die United Bankshares -Wv-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu United Bankshares -Wv. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 33,5 USD. Dies impliziert ein Abwärtspotenzial von -10,71 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 37,52 USD. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält United Bankshares -Wv somit ein "Neutral"-Rating auf dieser Analyseebene.

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche erzielte United Bankshares -Wv in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,24 Prozent. Vergleichbare Aktien dieser Branche verzeichneten im Durchschnitt einen Rückgang von -3 Prozent, was einer Underperformance von -16,24 Prozent für United Bankshares -Wv entspricht. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 5,94 Prozent im letzten Jahr. United Bankshares -Wv lag 25,18 Prozent unter diesem Durchschnitt. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine bedeutenden Veränderungen im Stimmungsbild bei United Bankshares -Wv festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt erhält United Bankshares -Wv auf dieser Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse, die den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der United Bankshares -Wv-Aktie der letzten 200 Handelstage betrachtet, ergibt einen Wert von 31,41 USD. Dieser liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 37,52 USD (Unterschied +19,45 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (31,04 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+20,88 Prozent). Daher wird die United Bankshares -Wv-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.