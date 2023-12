United Bankshares Aktie: Was war das denn?

Die aktuelle Dividendenrendite von United Bankshares -Wv beträgt 5,5 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken einen geringeren Ertrag von 133,12 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zur Aktie von United Bankshares -Wv veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung ("Gut") führt. In den vergangenen Tagen war das Interesse am Unternehmen weder besonders positiv noch negativ, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt United Bankshares -Wv insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Neutral" eingestuft wird. Die Kursprognose signalisiert ein Abwärtspotential von -11,45 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von United Bankshares -Wv mit 11,66 bewertet, was 27 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einstufung ("Gut") aus fundamentaler Sicht.