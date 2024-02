United Bankshares Aktie: So schnell kann es gehen

Die United Bankshares -Wv schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 134,56 Prozentpunkte (4,29 % gegenüber 138,85 %), was die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" einstuft.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen aufzeichnet. Aktuell liegt der RSI der United Bankshares -Wv bei 42,75, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 52 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird der RSI somit als "Neutral" eingestuft.

Die fundamentale Analyse zeigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,46, was 25 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (16,68). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Die Analysteneinschätzung der United Bankshares -Wv zeigt in den letzten zwölf Monaten keine "Schlecht"-Einstufungen, 2 "Neutral"-Einstufungen und 0 "Gut"-Einstufungen. Somit ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 33,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -5,02 Prozent bedeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Gesamteinschätzung als "Neutral" für die Aktie der United Bankshares -Wv.