United Bankshares Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Stimmung und das Kommunikationsniveau in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei United Bankshares -Wv verschlechtert. Daher wird die Aktie mit "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht verändert. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Hinsicht.

In Bezug auf Dividenden schüttet United Bankshares -Wv derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von United Bankshares -Wv hat einen Wert von 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für United Bankshares -Wv.

Langfristig betrachten Analysten die Aktie der United Bankshares -Wv als "Neutral"-Titel. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 0 positiv, 2 neutral und 0 negativ. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 33,5 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.