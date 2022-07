United Bankshares Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Per 20.07.2022, 21:20 Uhr wird für die Aktie United Bankshares -Wv am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 36.44 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Regionalbanken".

Unser Analystenteam hat United Bankshares -Wv auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der United Bankshares -Wv beläuft sich mittlerweile auf 36,04 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 36,44 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +1,11 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 35,54 USD. Somit ist die Aktie mit +2,53 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Analysteneinschätzung: United Bankshares -Wv erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu United Bankshares -Wv vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (40 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 9,77 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 36,44 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. United Bankshares -Wv erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei United Bankshares -Wv beträgt das aktuelle KGV 13,44. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" haben im Durchschnitt ein KGV von 19,75. United Bankshares -Wv ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.