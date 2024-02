United Bankshares Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Andritz":

Die United Bankshares -Wv hat in Bezug auf Dividendenpolitik und Aktienkurs eine negative Bewertung erhalten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei -134,25 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Die Performance des Aktienkurses der United Bankshares -Wv war in den letzten 12 Monaten mit -14,71 Prozent ebenfalls deutlich schlechter als der Durchschnitt der Handelsbanken-Branche, der bei -2,8 Prozent lag. Dies führt zu einer Unterperformance von -11,9 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Finanzsektor lag die Rendite mit 4,27 Prozent über der der United Bankshares -Wv, die um 18,97 Prozent unter dem Sektorwert lag. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf den Aktienkurs eine "Schlecht"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der United Bankshares -Wv mit einem Wert von 12,46 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 32,94. Das Unternehmen wird daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index (RSI), der für die United Bankshares -Wv aktuell einen Wert von 49,04 aufweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25-Wert von 58 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung als "Neutral".