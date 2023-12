United Bankshares Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die United Bankshares -Wv hat eine Dividendenrendite von 5,5 Prozent, was 132,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Handelsbanken" hat im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 138. Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United Bankshares -Wv liegt bei 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,95 um ca. 27 Prozent darunter liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Aktie von United Bankshares -Wv hat einen gleitenden Durchschnittskurs von 31,41 USD, während der aktuelle Kurs bei 37,52 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung basierend auf der technischen Analyse. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen einen positiven Abstand von +19,45 Prozent bzw. +20,88 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Aktie von United Bankshares -Wv eine Performance von -19,24 Prozent, was eine Underperformance von -15,57 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite sogar um 24,72 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.