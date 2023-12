United Bancshares /OH Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Dividendenrendite von United Bancshares -Oh liegt aktuell bei 4,89 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche ergibt sich eine Differenz von -133,43 Prozent. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete United Bancshares -Oh eine Performance von -2,3 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Outperformance von +1,75 Prozent. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite jedoch um 7,35 Prozent unter dem Durchschnitt, wodurch die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating erhält.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von United Bancshares -Oh liegt bei 5,51, was unter dem Branchendurchschnitt von 15,94 liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von United Bancshares -Oh mit 18,75 USD derzeit um +8,13 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz jedoch nur +1,19 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.