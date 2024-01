United Bancshares /OH Aktie: So könnte es weitergehen!

Die United Bancshares -Oh wird derzeit mit einem Kurs von 19,15 USD gehandelt, was einem Anstieg von +7,64 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Einstufung jedoch als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +3,74 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt charttechnisch sowohl für die kurze als auch für die mittlere Frist als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an und liegt bei der United Bancshares -Oh bei 72,73, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 13, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Einstufung für diese Kategorie als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie von United Bancshares -Oh mit einem Wert von 5,51 im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Handelsbanken" (15,58) um 65 Prozent niedriger bewertet. Diese Kennzahl deutet auf eine Unterbewertung hin und erhält daher aus der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei United Bancshares -Oh festgestellt werden. Somit wird das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet, da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion oder im Stimmungsbild registriert wurden. Insgesamt erhält United Bancshares -Oh daher für diese Stufe ein "Neutral".