United Arrows Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Aussage getroffen werden. Der RSI der United Arrows-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 33, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 57,4 ebenfalls neutral, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde United Arrows in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führten zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der United Arrows-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2073,26 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1844 JPY -11,06 Prozent abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf 50-Tage-Basis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Die Betrachtung des Sentiments und Buzz über einen längeren Zeitraum zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs, der Anlegerstimmung und der technischen Indikatoren eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die United Arrows-Aktie.