United Arrows Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über United Arrows in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über United Arrows unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand die Aktie von United Arrows zuletzt im Fokus der Diskussionen, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von United Arrows mit 1936 JPY inzwischen +1,65 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für United Arrows wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 65,83 Punkten, was bedeutet, dass United Arrows weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI25 wird ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Insgesamt erhält das United Arrows-Wertpapier damit in verschiedenen Bereichen ein "Neutral"-Rating.