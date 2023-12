United Arrows Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Aktie von United Arrows wird derzeit charttechnisch betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 2096,98 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1851 JPY liegt, was einem Unterschied von -11,73 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn der gleitende Durchschnitt jedoch auf Basis der letzten 50 Handelstage berechnet wird, beträgt er 1899,94 JPY, was einem Unterschied von -2,58 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die United Arrows-Aktie also ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Neben der technischen Analyse spielt auch das Sentiment und der Buzz eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für United Arrows somit eine "Neutral"-Bewertung.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt einen Wert von 89,03, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 44,04 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment zeigt weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt hat sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um United Arrows beschäftigt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.