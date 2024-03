United Arrows Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die United Arrows-Aktie wird derzeit anhand verschiedener Analysekriterien bewertet. Die 200-Tage-Linie liegt bei 2052,83 JPY, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 1989 JPY beträgt -3,11 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 1869,52 JPY, was einem positiven Signal von +6,39 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich eine positive Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der United Arrows-Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die Diskussionen und Interaktionen der Anleger in sozialen Medien ergaben in den letzten zwei Wochen eine neutrale Stimmungslage. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) einen Wert von 27,97, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher positiv bewertet wird. Auch der RSI25-Wert von 25 deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die United Arrows-Aktie anhand des RSI als gut eingestuft.