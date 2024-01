United Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell liegt der RSI-Wert der United -Oh-Aktie bei 38,68, was als neutral eingestuft wird. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 36, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des RSI als neutral eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass die Stimmung rund um die United -Oh-Aktie in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der United -Oh-Aktie zeigt, dass der aktuelle Wert (11,87 USD) deutlich über dem letzten Schlusskurs (12,84 USD) liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung auf dieser Basis. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (11,16 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs und führt zu einer weiteren positiven Bewertung für die Aktie.

Zusätzlich zu den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Befunde, auch wenn in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Aktie daher hinsichtlich der Stimmung als positiv eingestuft.