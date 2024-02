United Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für United -Oh beträgt 54,24, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 51,52, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 11,69 USD der United -Oh Aktie um -3,87 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, beläuft sich die Distanz zum GD200 auf +0,78 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Die Dividendenrendite der United -Oh Aktie liegt derzeit bei 5,63 %, was 133,39 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Aktie von United -Oh ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,41 auf, was 55 Prozent unter dem Durchschnitt der Handelsbanken-Branche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf fundamentalen Kriterien basierend ein Rating von "Gut".