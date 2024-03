United Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für United-Oh liegt bei 66,02, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 44,31, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

Im Branchenvergleich hat United-Oh in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,59 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 0,71 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -12,31 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 8,57 Prozent hatte, lag United-Oh 20,16 Prozent darunter. Diese Unterperformance in beiden Vergleichskategorien führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um United-Oh wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei wurde eine durchschnittliche Aktivität festgestellt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Neutral" in diesem Punkt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei United-Oh aktuell 5, was zu einer negativen Differenz von -133,3 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält United-Oh eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.