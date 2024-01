United Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Aktienkurs von United -Oh hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -21,83 Prozent erzielt, was 33 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors (11,17 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 1,98 Prozent, und United -Oh liegt aktuell 23,81 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt United -Oh mit einer Ausschüttung von 6,26 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,82 %) deutlich niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien ergibt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber United -Oh eingestellt waren. Es gab vier positive und zwei negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der United -Oh liegt bei 67,04, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 32 und wird ebenfalls als neutral eingestuft.

Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.