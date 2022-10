UnitedHealth Group Aktie - attraktive Renditen

Weitere Suchergebnisse zu "UnitedHealth Group":

UHG hat für das 1. Halbjahr starke Zahlen vorgelegt und seinen Umsatz um 13,4% auf 160,5 Mrd $ gesteigert. Unterm Strich verbesserte sich der Gewinn um 11,1% auf 10,61 $ je Aktie. Der Gesundheitsmarkt in den USA hat sich normalisiert. Die Krankenhausauslastung liegt in etwa auf dem Niveau wie vor der Pandemie. Dafür ist das Gesundheitsbedürfnis in der Bevölkerung deutlich… Hier weiterlesen