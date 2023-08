UnitedHealth: Analysten sehen großes Kurspotenzial von 523,05 EUR

Die gestrige Entwicklung des Finanzmarktes spiegelt sich auch bei UnitedHealth wider. Mit einem Plus von 0,98% am 02.08.2023 und in den vergangenen fünf Handelstagen summiert sich das Wachstum der Aktie auf +0,88%. Trotz dieses neutralen Trends sind Bankanalysten davon überzeugt, dass UnitedHealth aktuell unterbewertet ist.

Das mittelfristige Kursziel liegt laut Durchschnittsbewertung der Analysten bei beeindruckenden 523,05 EUR – ein Potenzial von +13,09% gegenüber dem aktuellen Wert. Von insgesamt 16 Analysten empfehlen so viele wie +88,46% die Aktie zum Kauf oder halten sie zumindest für einen starken Kauf.

Das Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 4,50 ebenfalls positiv für UnitedHealth ausgerichtet.