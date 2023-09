UnitedHealth: Analysten sehen Kurspotenzial

Die Aktie von UnitedHealth hat in den letzten fünf Handelstagen eine Kursentwicklung von +0,97% hingelegt und am gestrigen Tag um weitere 0,45% zugelegt. Die Bankanalysten sind sich einig: die Aktie ist derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 537,46 EUR – was einem Potenzial von +19,70% entspricht.

• Unitedhealth-Aktie legt um +0,97% zu

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 537,46 EUR

• Positive Einschätzung durch mehr als 88% der Analysten

16 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf und sieben Experten nehmen eine optimistische Haltung mit dem Rating “Kauf” ein. Drei weitere Analysten bleiben neutral und vergeben die Bewertung “halten”. Damit ergibt sich ein positives Gesamtbild für UnitedHealth.

Im Trend-Indikator “Guru-Rating” wurde kürzlich ein Wert von 4,50 erreicht nach zuvor ebenfalls bereits...