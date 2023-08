UnitedHealth: Analysten prognostizieren Kursziel von 523,05 EUR

Die Aktie von UnitedHealth erfreut sich derzeit nicht der angemessenen Bewertung, so die Meinung zahlreicher Analysten. Das wahre Kursziel liegt um +14,33% über dem aktuellen Wert.

• Am 31.07.2023 stieg die UnitedHealth-Aktie um +0,25%

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt +14,33%

• Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,50 unverändert

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie im Vergleich zum Vortag um +0,25% zu und verzeichnete somit in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -1,32%. Dies signalisiert momentan eine eher pessimistische Stimmung am Markt.

Das mittelfristige Kursziel für UnitedHealth wird durchschnittlich bei 523,05 EUR eingeschätzt. Sollten sich diese Prognosen bewahrheiten, würde dies ein Potenzial von +14,33% für Investoren bedeuten – trotz des schwachen Trends der letzten Zeit sind...