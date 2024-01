Unitas Aktie: Bloß aufpassen!

Das Unternehmen Unitas hat im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Rendite von 150 Prozent erzielt, was 155 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Kapitalmärkte" liegt die Rendite der Aktie in den letzten 12 Monaten bei 148,91 Prozent, während der Branchendurchschnitt bei 1,09 Prozent liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

Bei der Dividende schneidet Unitas im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (8,23 %) mit einer Dividende von 0 % schlechter ab, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Unitas beträgt 15, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt ein KGV von 13 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse hat die Aktie einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,03 HKD erreicht, während der Kurs selbst bei 0,037 HKD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 0,05 HKD, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.