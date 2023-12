Unisys Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "Unisys":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI für Unisys beträgt derzeit 57,85 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI (Wert: 37,83) an, dass Unisys weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs ist Unisys derzeit positiv eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 4,06 USD, während der Aktienkurs bei 5,43 USD liegt, was einer Abweichung von +33,74 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Gleiches gilt für den GD50, der bei 4,15 USD liegt und somit eine Abweichung von +30,84 Prozent vom Aktienkurs selbst darstellt. Insgesamt erhält die Aktie daher in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den vergangenen zwei Wochen wurden über Unisys besonders negativ diskutiert. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen überwogen die negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie heute führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Unisys insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Unisys mit einer Rendite von 31,92 Prozent mehr als 32 Prozent darüber. Die Branche "IT-Dienstleistungen" weist eine mittlere Rendite von 0,95 Prozent in den vergangenen 12 Monaten auf, wobei Unisys mit 30,97 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.