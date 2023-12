Unisys Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "Unisys":

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt folgendes Bild: In den letzten 30 Tagen gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger, weshalb wir dies als "Neutral" bewerten. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb unverändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Unisys-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Unisys bei 4,05 USD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 5,6 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Sowohl der GD50 als auch der GD200 weisen einen positiven Abstand von rund 38% auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Unisys liegt bei 26,61, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt eine neutrale Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut" für die Unisys-Aktie.

Ein Blick auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Unisys eingestellt waren. Dennoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen größtenteils positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Unisys eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Unisys von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.