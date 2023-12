Unisys Aktie: Sensationelle Entwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Unisys":

Der gleitende Durchschnittskurs der Unisys liegt derzeit bei 4,04 USD, während der Aktienkurs selbst 5,62 USD beträgt. Dies führt zu einer positiven Differenz von +39,11 Prozent im Vergleich zum GD200 und erhält somit eine Bewertung von "Gut". Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 3,88 USD, was einer positiven Differenz von +44,85 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Unisys-Aktie somit eine Gesamtnote von "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Unisys-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 31,06, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 einen Wert von 25,35 aufweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Index.

In den letzten Wochen wurde bei Unisys eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf der Analyse von Beiträgen in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufzeigen. Aufgrund der negativen Auffälligkeiten wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Unisys daher für dieses Kriterium eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Unisys diskutiert, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit erhält Unisys insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.