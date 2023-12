Unisync Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Unisync-Aktie zeigt laut technischer Analyse eine gemischte Leistung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,63 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 1,4 CAD liegt, was einer Abweichung von -14,11 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 1,37 CAD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (+2,19 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Bezüglich des Aktienkurses im Branchenvergleich hat Unisync in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -28,39 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Unisync um 37,75 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung rund um die Unisync-Aktie zeigt eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Unisync weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Unisync-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet Unisync im Vergleich zur Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter eine niedrigere Dividendenrendite aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.