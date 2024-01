Unisync Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Der Aktienkurs von Unisync hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -32,86 Prozent verzeichnet, was mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt der "Zyklische Konsumgüter"-Branche liegt. In der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche beträgt die mittlere Rendite -8,73 Prozent, und auch hier liegt Unisync mit 24,13 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Unisync als unterbewertet angesehen, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,67 im Vergleich zum Branchen-KGV von 26,48, was einer Differenz von 71 Prozent entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Unisync liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 37,5, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was eine negative Differenz von -1,24 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" bedeutet. Aus diesem Grund erhält Unisync eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.