Unisync Aktie: Aus und vorbei!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt. Unisync wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 83,33 Punkten, was bedeutet, dass die Unisync-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 36,36, was darauf hindeutet, dass Unisync weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Unisync eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Unisync bei 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 26,5 (Textilien, Bekleidung und Luxusgüter) zeigt, dass Unisync unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat Unisync im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,86 Prozent erzielt, was 30,78 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Branche "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" beträgt -8,88 Prozent, und Unisync liegt aktuell 23,98 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Unisync festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Unisync basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.