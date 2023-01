Unistellar präsentiert auf der CES das intelligente Teleskop eQuinox 2

Las Vegas (ots) -Unistellar, Hersteller der weltweit leistungsstärksten und benutzerfreundlichsten, intelligenten Teleskope, präsentiert auf der CES das brandneue eQuinox 2 . Mit dem eQuinox 2 können Einsteiger und Hobbyastronomen jetzt überall - auch und gerade in städtischer Umgebung - den Großen Roten Fleck des Jupiters, das hinreißende Rosa und Violett des Orionnebels, unseres nächstgelegenen Sternentstehungsgebiets und die Strudelgalaxie live bei ihrer Kollision mit einer benachbarten kleineren Galaxie beobachten.Das eQuinox 2 profitiert von den neuesten Entwicklungen in Optik und Bildverarbeitung und erweitert das Produkt- und Funktionsportfolio von Unistellar für neue Zielgruppen: Hiermit lässt sich das Universum bereits nach zwei Minuten entdecken - auch und gerade in Städten mit hoher Lichtverschmutzung. Damit können endlich auch Anwender in urbanen Regionen ferne Bereiche der Galaxie und darüber hinaus in unglaublicher Detailtreue und beeindruckenden Farben betrachten.Astronomie intuitiv erlebenMit dem intelligenten Teleskop eQuinox 2, das komplett über eine auf dem Smartphone oder Tablet ausgeführte App gesteuert wird, können selbst Einsteiger bereits nach wenigen Minuten astronomische Phänomene beobachten. Die Benutzer können einen Katalog mit über 5.000 Himmelskörpern erkunden oder sich vom Gerät interessante Objekte vorschlagen lassen. Das eQuinox 2 nutzt Autonomous Field Detection - die branchenweit wohl einfachste und leistungsfähigste Ausrichtungstechnologie für Teleskope - zur automatischen Justierung. Das funktioniert selbst dann, wenn nur wenige Sterne sichtbar sind, wie es etwa in urbanen Umgebungen die Regel ist: Ziele werden eindeutig erkannt, scharfgestellt und nachverfolgt.Das Potenzial von Citizen ScienceWer der stetig wachsenden Unistellar-Community mit weltweit mehr als 10.000 Citizen-Astronomers beitritt, kann sich mit dem eQuinox 2 an Missionen beteiligen und in Zusammenarbeit mit führenden Organisationen wie dem SETI Institute und der NASA einen Beitrag zur Spitzenforschung leisten.Das eQuinox 2 kostet 2.499 Euro. Erhältlich unter https://www.unistellar.com/de/.Pressekontakt:Rafael Rahn+49 (0) 89 2006 556-0info@ruess-group.comOriginal-Content von: Unistellar, übermittelt durch news aktuell